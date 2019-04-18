  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Луценко: НАБУ неефективне, його керівника потрібно поміняти

    • Розсилка
    Генеральний прокурор України Юрій Луценко - Луценко: НАБУ неефективне, його керівника потрібно поміняти
    Генеральний прокурор України Юрій Луценко

    Генпрокурор обурився, що «є імпотентне НАБУ, але відповідати за це чомусь повинна ГПУ»

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко вбачає в НАБУ причину неефективної боротьби з корупцією в Україні, і вважає, що його главу Артема Ситника потрібно замінити.

    Про це генпрокурор заявив у інтерв'ю виданню theБабель.

    «Настав момент, коли потрібно було визнати: НАБУ неефективне, його керівника потрібно поміняти», - сказав Луценко.

    При цьому він зазначив, що його найбільше дратує те, що всередині країни і за кордоном його особисто і Україну критикують за те, що у боротьбі з корупцією має робити НАБУ.

    «Є імпотентне НАБУ, але відповідати за це чомусь повинна ГПУ» - зазначив Луценко.

    Також він наголосив, що глава САП Холодницький не може діяти самостійно, у прокуратури немає оперативних співробітників, і прокурор лише фіксує процес і супроводжує його.

    За словами Луценка, тільки НАБУ може фіксувати факти корупції.

    «Якщо за півтора року секретні агенти не спрацювали жодного разу по категорії «А», які питання до Холодницького? Якщо НАБУ не несе яйця, у САП яєчні не буде», - додав Луценко.

    До слова, раніше ЗМІ повідомили, що оточення Луценка рятує активи одеських бізнесменів Кауфмана та Грановського.

    Читайте також
    Юрій Луценко Генпрокурор НАБУ корупція в Україні Генпрокуратура Артем Ситник відставка САП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ