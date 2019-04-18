Луценко: НАБУ неефективне, його керівника потрібно поміняти



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Генеральний прокурор України Юрій Луценко

Генпрокурор обурився, що «є імпотентне НАБУ, але відповідати за це чомусь повинна ГПУ»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вбачає в НАБУ причину неефективної боротьби з корупцією в Україні, і вважає, що його главу Артема Ситника потрібно замінити.

Про це генпрокурор заявив у інтерв'ю виданню theБабель.

«Настав момент, коли потрібно було визнати: НАБУ неефективне, його керівника потрібно поміняти», - сказав Луценко.

При цьому він зазначив, що його найбільше дратує те, що всередині країни і за кордоном його особисто і Україну критикують за те, що у боротьбі з корупцією має робити НАБУ.

«Є імпотентне НАБУ, але відповідати за це чомусь повинна ГПУ» - зазначив Луценко.

Також він наголосив, що глава САП Холодницький не може діяти самостійно, у прокуратури немає оперативних співробітників, і прокурор лише фіксує процес і супроводжує його.

За словами Луценка, тільки НАБУ може фіксувати факти корупції.

«Якщо за півтора року секретні агенти не спрацювали жодного разу по категорії «А», які питання до Холодницького? Якщо НАБУ не несе яйця, у САП яєчні не буде», - додав Луценко.

До слова, раніше ЗМІ повідомили, що оточення Луценка рятує активи одеських бізнесменів Кауфмана та Грановського.