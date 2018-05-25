Луценко направив подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Колєснікова

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Нардеп Дмитро Колєсніков

Подання Генпрокурора вже зареєстроване в парламенті

Генпрокурор Юрій Луценко направив до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від Опозиційного Дмитра Колєснікова.

Про це повідомила прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган.

За даними слідства, Дмитро Колєсніков, перебуваючи на посаді голови Агентства держмайна України, зловживав службовим становищем.

«Він вчинив певні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади у Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв.м., - написала Сарган.

Вона додала, що подання вже зареєстроване в парламенті.

Раніше Луценко повідомив про підготовку п'яти справ проти народних депутатів. За його словами, зібрані документи будуть повністю готові для подання до парламенту після отримання висновку юридичного управління Генеральної прокуратури.