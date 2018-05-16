Луценко не підписує підозру Лукаш уже рік і два місяці, - Горбатюк

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Фото: Главком Керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк

Горбатюк має до очільників ГПУ вимогу – не втручатися у діяльність слідчого і прокурора

Керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що в нього немає жодного конфлікту з керівництвом, зокрема з Генпрокурором Юрієм Луценком, однак він має єдину до очільників ГПУ вимогу – діяти у законний спосіб, не втручатися у діяльність слідчого і прокурора.

До прикладу в інтерв’ю «Главкому» Горбатюк навів дії керівництва щодо справи за підозрою Лукаш та ще ряду осіб. «Вже рік і два місяці їй не підписується повідомлення про підозру та створюються інші перешкоди слідчим і прокурорам», - зазначив він.

«Без обґрунтування, - підкреслив прокурор. - Весь цей час я, слідчі, керівники слідчих підрозділів писали скарги, проводилися наради. Але ми так і не дочекалися жодного документа, де було б викладено у процесуальний спосіб офіційну позицію вищого прокурора щодо неможливості завершити слідство, тобто не названо юридичну причину затягування розслідування».

Водночас, зауважив Горбатюк, генеральний прокурор «дозволяє з трибуни Верховної Ради заявити про відсутність доказів». «Він не є прокурором у справі, не вивчав її, він не має жодного процесуального стосунку до цієї справи… Але якщо ви знаходите підстави робити такі заяви і вважаєте, що доказів недостатньо, то ухваліть рішення про закриття справи. Ніхто такого рішення не ухвалює (певно тому, що немає чим обґрунтувати). Слідчий, прокурор каже, що зібрано достатньо доказів для завершення розслідування і направлення провадження до суду, однак ми не можемо його завершити, бо доповнене за результатами розслідування повідомлення про підозру Лукаш повинен підписати генпрокурор чи його заступник. Така вимога закону. А на сьогоднішній день керівництво знайшло, на їхню думку, «найкращий» спосіб спекатися проблеми - вирішили забрати у нас цю справу. Знову ж таки у незаконний спосіб», - пояснив ситуацію прокурор.

На скарги до Генпрокуратури департамент спецрозслідувань отримує у відповідь «різні оригінальні формулювання». Приміром, каже Горбатюк, коли йдеться про оскарження рішення, яке ухвалив заступник, то відповідають, що не можете це робити, бо він не прокурор. Коли оскаржується процесуальне рішення, яке ухвалив Луценко, у відповіді зазначається, мовляв, воно оскаржується «вищому прокурору», а раз вище за Генпрокурора Луценка нікого нема, а значить, його рішення не оскаржуються.

«Куди скаржитись, у Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП)? Скаржився – відмовили. А до того ж, ця Комісія нещодавно, хоч і знайшовши порушення, ухвалила рішення про неможливість притягнення до дисциплінарної відповідальності генпрокурора. Аргументація така: після рішення КДКП генпрокурор обов’язково має видати відповідний наказ, а на думку Комісії, наказ щодо себе генпрокурор підписати не може. Відповідно, ми не можемо притягти його до відповідальності. Маразм. Тобто таким чином генпрокурору дали карт-бланш: роби що хочеш, бо ж оскаржити неможливо. У чому проблема? Адже генеральний прокурор підписує наказ собі на відпустку! Не хочеш сам підписувати, то можна ж на час свого лікарняного, відпустки призначити виконуючого обов’язки, і він видасть тобі наказ про догану. Але КДКП вирішило не надавати таку можливість», - резюмував герівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Сергій Горбатюк: У мене більш ніж достатньо документів, які є підставою для звільнення генпрокурора