Луценко пояснив, чому Тумгоєва екстрадували до Росії



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Рішення про видачу Тумгоєва винесено у жовтні 2016 - жодних свідчень і доказів участі в АТО від нього, його адвокатів, третіх осіб надано не було - заявив генпрокурор

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував ситуацію з екстрадицією до РФ уродженця Інгушетії, звинуваченого в тероризмі. Про це йдеться на сторінці прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган.



«Тимур Тумгоєв програв 8 судів в Україні, ЄСПЛ двічі знайомився з усіма матеріалами справи та відмовив йому в клопотанні щодо застосування правила 39, підтвердивши таким чином відсутність підстав вважати, що Тумгоєв переслідується на політичному, етнічному чи релігійному грунті. Звернення Верховного комісару ООН з прав людини до України має лише рекомендаційний характер (на відміну від правила 39 ЄСПЛ). Крім того, за півтора роки з моменту першого звернення офіс ВК ООН не проявляв більше жодної зацікавленості до долі Тумгоєва», - повідомили в ГПУ.

Мітингарі під ГПУ заявляють, що Росії видали учасника АТО.

Втім очільник ГПУ стверджує, що підтвердження участі в АТО є підставою для відмови у видачі особи до РФ.

«Приклад - кейс Г.Церцвадзе - на наступний день після того, як стало відомо про його участь в АТО, особу звільнено з-під варти, згодом відмовлено у видачі до РФ. Чи вже всі забули?

Рішення про видачу Тумгоєва винесено у жовтні 2016 - жодних свідчень/доказів участі в АТО від нього, його адвокатів, третіх осіб надано не було. «Свідки» з’явилися лише після фактичної передачі Тумгоєва іноземній державі (де вони були усі 2 роки, поки тривали судові процеси?)», - додав Луценко.

12 вересня 2018 за наказом Генеральної прокуратури України в порушення національного законодавства та міжнародних зобов’язань держави у галузі прав людини був екстрадований до РФ біженець з Росії Тимур Тумгоєв, захисник України, боєць батальйону ім. Шейха Мансура, видачу якого вимагав призупинити Комітет ООН з прав людини до закінчення розгляду його заяви Комітетом.