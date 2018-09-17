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    Біля Генпрокуратури палає вогнище, мітингувальників облили водою

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    Біля Генпрокуратури палає вогнище, мітингувальників облили водою

    Активісти під ГПУ протестують з вимогою відставки заступника генпрокурора

    Вранці 17 вересня під Генеральною прокуратурою проходить мітинг, учасники якого засуджують передачу російській стороні уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва.

    Про це повідомляють учасники акції у Facebook.

    Відзначається, що «генпрокурор Юрій Луценко закрився і до людей не виходить». 

    Натомість, як видно зі стрімів, з дверей ГПУ спочатку розпилили на людей якийсь газ, після чого стали поливати мітингарів кількома струменями води.

    Учасники мітингу почали кидати у будівлю бруківку та розбивати двері. 

    Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України екстрадувала інгуша Тимура Тумгоєва в Росію за запитом Федеральної служби безпеки РФ.

    Зазначалося, що він нібито заявляв про бажання воювати на сході України разом із вихідцями з Кавказу проти російських бійців.

     

    Юрій Луценко прокуратура Генпрокурор активісти протести у Києві
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