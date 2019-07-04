Луценко призначив собі нового заступника



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Сергій Кізь

На посаду заступника генерального прокурора призначено державного радника юстиції 3-го класу Сергія Кізя

Генеральний прокурор Юрій Луценко призначив своїм заступником Сергія Кізя.

Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

«У середу, 3 липня, наказом генерального прокурора України Юрія Луценка, відповідно до рекомендації Ради прокурорів України, на посаду заступника генерального прокурора призначено державного радника юстиції 3-го класу Сергія Кізя», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в органах прокуратури Сергій Кізь працює з 2002 року.

Раніше він обіймав посаду начальника Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних злочинів, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за дотриманням законів його оперативними підрозділами і підтримки публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ГПУ.