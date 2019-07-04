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    Луценко призначив собі нового заступника

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    <span>Сергій Кізь</span> - Луценко призначив собі нового заступника
    Сергій Кізь

    На посаду заступника генерального прокурора призначено державного радника юстиції 3-го класу Сергія Кізя

    Генеральний прокурор Юрій Луценко призначив своїм заступником Сергія Кізя.

    Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

    «У середу, 3 липня, наказом генерального прокурора України Юрія Луценка, відповідно до рекомендації Ради прокурорів України, на посаду заступника генерального прокурора призначено державного радника юстиції 3-го класу Сергія Кізя», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що в органах прокуратури Сергій Кізь працює з 2002 року.

    Раніше він обіймав посаду начальника Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних злочинів, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за дотриманням законів його оперативними підрозділами і підтримки публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ГПУ.

    Юрій Луценко Генпрокуратура
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