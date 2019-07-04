Луценко призначив собі нового заступника
На посаду заступника генерального прокурора призначено державного радника юстиції 3-го класу Сергія Кізя
Генеральний прокурор Юрій Луценко призначив своїм заступником Сергія Кізя.
Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.
«У середу, 3 липня, наказом генерального прокурора України Юрія Луценка, відповідно до рекомендації Ради прокурорів України, на посаду заступника генерального прокурора призначено державного радника юстиції 3-го класу Сергія Кізя», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в органах прокуратури Сергій Кізь працює з 2002 року.
Раніше він обіймав посаду начальника Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних злочинів, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за дотриманням законів його оперативними підрозділами і підтримки публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ГПУ.