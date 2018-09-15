  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Луценко: В США обіцяють завершити справу Лазаренка цього року

    • Розсилка
    Юрій Луценко - Луценко: В США обіцяють завершити справу Лазаренка цього року
    Юрій Луценко

    Генеральний прокурор очікує, що цього року Україна нарешті отримає $ 170 млн, які були вкрадені

    Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що справу українського екс-прем'єра Павла Лазаренка в США буде доведено до логічного завершення вже 2018 року.

    Під час виступу Луценка на 15-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), генпрокурору було поставлено питання про те, чи не варто йому поїхати повчитися боротьбі з корупцією у колег з США, передає  «Інтерфакс-Україна».

    «Хочу поставити зустрічне запитання: мені поїхати повчитися у справі Лазаренка? Скільки-скільки років вона розслідується в Сполучених Штатах? Мені кажуть, що цього року вона дійде до логічного кінця, і Україна нарешті отримає $ 170 млн, які звідси були вкрадені. Я обов'язково за цим поїду до США, вже маю запрошення», - підкреслив Луценко.

    Читайте також

    Генпрокурор зазначив, що США можуть багато чому навчити в питанні боротьби з корупцією.

    «І в першу чергу ефективним законам, за якими навіть найвищу посадову особу можна заарештувати за корупцію і несплату податків. У нас таких законів не існує, і я змушений працювати в тих умовах, які є», - зазначив він.

    Луценко також анонсував, що під час візиту до США має намір обговорити і «інші перспективні речі».

    «Наприклад, поговоримо про $6 млрд, які «мафія Януковича», ймовірно, розмістила там. У мене є про що поговорити з американськими колегами, але не з позиції маленького шкідливого піонера, якого викликають до вчителя. Ми партнери і працюємо разом на загальний результат», - додав він.

    Нагадаємо, у 2004 році Павло Лазаренко був засуджений у США за звинуваченням у відмиванні грошей. Після виходу з в'язниці у листопаді 2012 року він перебував у центрі ув'язнення Імміграційної і митної поліції США, яка відмовляється сказати, коли випустила його на свободу.

    Читайте також
    Юрій Луценко Генпрокурор США мафія YES Павло Лазаренко Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ