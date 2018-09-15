Луценко: В США обіцяють завершити справу Лазаренка цього року



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Юрій Луценко

Генеральний прокурор очікує, що цього року Україна нарешті отримає $ 170 млн, які були вкрадені

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що справу українського екс-прем'єра Павла Лазаренка в США буде доведено до логічного завершення вже 2018 року.

Під час виступу Луценка на 15-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), генпрокурору було поставлено питання про те, чи не варто йому поїхати повчитися боротьбі з корупцією у колег з США, передає «Інтерфакс-Україна».

«Хочу поставити зустрічне запитання: мені поїхати повчитися у справі Лазаренка? Скільки-скільки років вона розслідується в Сполучених Штатах? Мені кажуть, що цього року вона дійде до логічного кінця, і Україна нарешті отримає $ 170 млн, які звідси були вкрадені. Я обов'язково за цим поїду до США, вже маю запрошення», - підкреслив Луценко.

Генпрокурор зазначив, що США можуть багато чому навчити в питанні боротьби з корупцією.

«І в першу чергу ефективним законам, за якими навіть найвищу посадову особу можна заарештувати за корупцію і несплату податків. У нас таких законів не існує, і я змушений працювати в тих умовах, які є», - зазначив він.

Луценко також анонсував, що під час візиту до США має намір обговорити і «інші перспективні речі».

«Наприклад, поговоримо про $6 млрд, які «мафія Януковича», ймовірно, розмістила там. У мене є про що поговорити з американськими колегами, але не з позиції маленького шкідливого піонера, якого викликають до вчителя. Ми партнери і працюємо разом на загальний результат», - додав він.

Нагадаємо, у 2004 році Павло Лазаренко був засуджений у США за звинуваченням у відмиванні грошей. Після виходу з в'язниці у листопаді 2012 року він перебував у центрі ув'язнення Імміграційної і митної поліції США, яка відмовляється сказати, коли випустила його на свободу.