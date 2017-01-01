Генпрокурор Луценко не прибув у США на форум з повернення активів

Луценко до останнього був заявлений у програмі відкриття Форуму

Генеральний прокурор Юрій Луценко не прибув до США на Глобальний форум із повернення активів, однією з центральних тем якого буде повернення українських активів. Про це у Facebook повідомила журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька. «Прямо зараз у столиці США відбувається відкриття Глобального Форуму з повернення активів.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У США відбулося відкриття Глобального Форуму з повернення активів

Луценко до останнього був заявлений у програмі відкриття Форуму

Генеральний прокурор Юрій Луценко не прибув до США на Глобальний форум із повернення активів, однією з центральних тем якого буде повернення українських активів.

Про це у Facebook повідомила журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька.

«Прямо зараз у столиці США відбувається відкриття Глобального Форуму з повернення активів. Цьогоріч він присвячений чотирьом країнам, одна з них — Україна», — повідомила журналістка.

Однак, за її словами, у залі немає генпрокурора Юрія Луценка, «хоча він до останнього був заявлений у програмі відкриття Форуму».

«Генеральний прокурор України не прилетів у Вашингтон, його візит скасовано», — наголосила вона.

Нагадаємо, в неділю генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «весь апарат агентів НАБУ є поза законом», а під час роботи вони використовують незаконні методи провокації та контрабандну техніку.

Також генпрокурор звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в незаконній діяльності ФБР на території України.

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Після цього керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростував інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в «агента Катерини».

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ. Йдеться про передачу 15 тисяч доларів Діні Пімаховій, першій заступниці голови Державної міграційної служби. У ДМС заявили, що «впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності».

У НАБУ дії СБУ та ГПУ назвали «диверсією». Згідно з повідомленням, її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, нібито використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) «не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро».

Про подробиці справи читайте в матеріалі «Главкома» «Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу»