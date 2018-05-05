Луганчанку судитимуть за участь у проведенні «референдуму» на підтримку «ЛНР»

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна

До суду направили обвинувальний акт стосовно мешканки Луганщини за участь в організації та проведенні так званого «референдуму» щодо підтримки акту про державну самостійність «ЛНР». Про це повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області. Прокуратура Луганської області здійснює процесуальне керівництво у



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Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна

До суду направили обвинувальний акт стосовно мешканки Луганщини за участь в організації та проведенні так званого «референдуму» щодо підтримки акту про державну самостійність «ЛНР». Про це повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.

Прокуратура Луганської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно мешканки Попаснянського району Луганської області за фактом вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) КК України.

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що у травні 2014 року громадянка України погодилася взяти участь у проведенні 11 травня 2014 року на території міста Попасна та Попаснянського району так званого «референдуму щодо підтримки акту про державну самостійність «ЛНР» у якості голови виборчої комісії, на виборчій дільниці, розташованій у приміщенні одного з навчальних закладів.

«Реалізуючи злочинний умисел, мешканка району вимагала від адміністрації навчального закладу надати приміщення з метою облаштування у ньому виборчої дільниці для проведення вказаного «референдуму», а згодом облаштувала там виборчу дільницю, керувала діями інших членів виборчої комісії, а саме надавала їм поради та вказівки щодо процесу голосування, брала участь у підрахунку бюлетенів, склала відповідний протокол, у якому відобразила результати голосування, та доставила бюлетені до місця знаходження так званої центральної виборчої комісії», – зазначили в прокуратурі.

В ході досудового розслідування підозрювана повністю визнала свою провину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю злочину.

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направили до суду.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.