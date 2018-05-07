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    Луганщині загрожує масштабний блекаут через збій у енергосистемі

    Аварійні відключення зумовлені не лише несприятливими погодними умовами, а й нестабільністю енергосистеми Луганської області
    У Луганській області через збій у енергосистемі без електропостачання залишилися жителі 11 населених пунктів, через це регіону загрожує масштабний блекаут, якщо не вжити заходів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Луганського енергетичного об'єднання».  «6 травня на підконтрольній території Луганської області
    • Сьогодні, 03:30
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    Аварійні відключення зумовлені не лише несприятливими погодними умовами, а й нестабільністю енергосистеми Луганської області

    У Луганській області через збій у енергосистемі без електропостачання залишилися жителі 11 населених пунктів, через це регіону загрожує масштабний блекаут, якщо не вжити заходів.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Луганського енергетичного об'єднання». 

    «6 травня на підконтрольній території Луганської області без електроенергії були 650 споживачів у 11 населених пунктах північно-східної частини області. Так, за оперативною інформацією, повністю без світла були 4 населені пункти, ще 7 – знеструмлено частково. Без живлення – 31 підстанція», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, в прес-службі додали, що аналіз попередніх аварійних відключень дає змогу зробити деякі висновки.

    «Часто аварійні відключення зумовлені не лише несприятливими погодними умовами, а й нестабільністю енергосистеми Луганської області, яка виникла внаслідок відсутності належного технічного обслуговування протягом 1,5 року», - сказано в повідомленні.

    Енергетики попередили, що якщо не вжити заходів, це призведе не тільки до локальних знеструмлень, а й до масштабного блекауту та краху енергосистеми Луганщини, зі всіма наслідками.

    Нагадаємо, Придніпровська ТЕС в суботу, 5 травня, змогла запустити восьмий енергоблок, і робота станції була відновлена.

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