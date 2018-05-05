Придніпровська ТЕС відновила роботу

Наразі енергетики намагаються запустити сьомий енергоблок

Придніпровська ТЕС в суботу, 5 травня, змогла запустити восьмий енергоблок, і робота станції була відновлена. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДТЕК. Наразі енергетики намагаються запустити сьомий енергоблок. «Сьогодні в 0 годин 11 хвилин ДТЕК Придніпровська ТЕС відновила генерацію електроенергії. Енергетики ввели в роботу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Придніпровська ТЕС

Наразі енергетики намагаються запустити сьомий енергоблок

Придніпровська ТЕС в суботу, 5 травня, змогла запустити восьмий енергоблок, і робота станції була відновлена.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДТЕК.

Наразі енергетики намагаються запустити сьомий енергоблок.

«Сьогодні в 0 годин 11 хвилин ДТЕК Придніпровська ТЕС відновила генерацію електроенергії. Енергетики ввели в роботу енергоблок №8, який працює на газовому вугіллі. Станом на 8 годину ранку 5 травня енергоблок несе навантаження 110 МВт. Відновлювальні роботи на енергоблоці №7 тривають», - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 3 травня на Придніпровській ТЕС сталася аварійна ситуація. Через пошкодження труби на поверхні нагріву котла енергоблоку №7 робота зупинилася.