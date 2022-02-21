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    Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото)

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    Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото)
    Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото)
    Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото)
    Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото)
    Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото)
    Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото)
    Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото)
    Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото)
    Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото)
    Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото)
    Наслідки обстрілу Щастя, фото: Сергій Гайдай / Facebook

    Триває робота по відновленню комунікацій, проте обстріли не дають робити це швидко

    Через обстріли окупантів зупинено Луганську теплоелектростанцію (ТЕС) – єдину, яка працює на підконтрольній уряду України території Луганської області. Після цього місто Щастя залишилось без світла і води, повідомив у Facebook керівник Луганської обласної військо-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

    «Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС. Станцію зупинено!», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, без води, тепла та світла залишилось місто Щастя.

    «Російські окупанти здійснили чотири прямих потрапляння у водозабір. Також обстріл в районі РЕМ, робітники ЛЕО покинули свої робочі місця у зв’язку з прямою загрозою життю. Розбитий колектор тепломережі в районі КПП ТЕС. Теплозабезпечення припинено. Перебита лінія 110 кВ. Організовано ремонт електропостачання», – йдеться в повідомленні.

    «Врубівка без електрики та газу. Люди знаходяться в бомбосховищах. Пошкоджено житлові будинки. Пошкоджено газопровід – 200 споживачів без газопостачання. Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають. Люди без комунікацій», – додав чиновник.

    Він зазначив, що триває робота по відновленню комунікацій, проте обстріли не дають робити це швидко.

    Як відомо, у понеділок, 21 лютого, бойовики з окупованої території обстріляли місто Щастя у Луганській області. Внаслідок атаки окупантів спалахнула і вибухнула АЗС.

    Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook уточнив, що бойовики застосували міномети калібру 120 і 82 мм.

    Лише за період з 9 до 12 години 21 лютого в районі проведення Операції об'єднаних сил російські окупаційні війська здійснили 13 обстрілів цивільної інфраструктури населених пунктів – Гнутового, Авдіївки, Врубівки, Станиці Луганської, Новолуганського, Щастя.

    Зазначимо, що російські окупанти пошкодили понад сотню будинків за чотири дні.

    Як відомо, Росія намагається створити привід для вторгнення в Україну.

    Теги: ТЕС окупанти Facebook робота місто
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    Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото)