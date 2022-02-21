Бойовики у Щасті підірвали АЗС

У Щасті від обстрілу окупантів спалахнула і вибухнула АЗС

Бойовики застосували міномети калібру 120 і 82 мм

У понеділок, 21 лютого, бойовики з окупованої території обстріляли місто Щастя у Луганській області. Внаслідок атаки окупантів спалахнула і вибухнула АЗС.

Про це у соцмережах повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він опублікував відповідне фото.

Також, як повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, роботу Луганської теплової електростанції в місті Щастя довелося зупинити. Бойовики під час обстрілів пошкодили всі лінії електропередач.

«Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять, підходять до Луганської ТЕС в Щасті. Станція зупинена!», – написав Гайдай.

При цьому в пресслужбі територіальної громади Щастя повідомили, що всіх працівників ТЕС евакуювали. Ніхто зі співробітників не постраждав.

«Колектив Счастинського РЕМ змушений був покинути свої робочі місця у зв'язку з прямою загрозою життю через обстріли», – йдеться в повідомленні.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook уточнив, що бойовики застосували міномети калібру 120 і 82 мм.

Лише за період з 9 до 12 години 21 лютого в районі проведення Операції об'єднаних сил російські окупаційні війська здійснили 13 обстрілів цивільної інфраструктури населених пунктів – Гнутового, Авдіївки, Врубівки, Станиці Луганської, Новолуганського, Щастя.

Зазначимо, що російські окупанти пошкодили понад сотню будинків за чотири дні.

Як відомо, Росія намагається створити привід для вторгнення в Україну.