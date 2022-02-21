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    Події в Україні

    Бойовики у Щасті підірвали АЗС

    У Щасті від обстрілу окупантів спалахнула і вибухнула АЗС - Бойовики у Щасті підірвали АЗС
    У Щасті від обстрілу окупантів спалахнула і вибухнула АЗС
    фото Антона Геращенка

    Бойовики застосували міномети калібру 120 і 82 мм

    У понеділок, 21 лютого, бойовики з окупованої території обстріляли місто Щастя у Луганській області. Внаслідок атаки окупантів спалахнула і вибухнула АЗС.

    Про це у соцмережах повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він опублікував відповідне фото.

    Також, як повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, роботу Луганської теплової електростанції в місті Щастя довелося зупинити. Бойовики під час обстрілів пошкодили всі лінії електропередач.

    «Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять, підходять до Луганської ТЕС в Щасті. Станція зупинена!», – написав Гайдай.

    При цьому в пресслужбі територіальної громади Щастя повідомили, що всіх працівників ТЕС евакуювали. Ніхто зі співробітників не постраждав.

    «Колектив Счастинського РЕМ змушений був покинути свої робочі місця у зв'язку з прямою загрозою життю через обстріли», – йдеться в повідомленні.

    Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook уточнив, що бойовики застосували міномети калібру 120 і 82 мм.

    Лише за період з 9 до 12 години 21 лютого в районі проведення Операції об'єднаних сил російські окупаційні війська здійснили 13 обстрілів цивільної інфраструктури населених пунктів – Гнутового, Авдіївки, Врубівки, Станиці Луганської, Новолуганського, Щастя.

    Зазначимо, що російські окупанти пошкодили понад сотню будинків за чотири дні.

    Як відомо, Росія намагається створити привід для вторгнення в Україну.

    Теги: ТЕС вибух Росія окупанти бойовики на Донбасі Луганщина Антон Геращенко війна АЗС
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    Бойовики у Щасті підірвали АЗС