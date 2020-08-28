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    Лукашенко просто так владу не віддасть, - Кравчук

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    Лукашенко просто так владу не віддасть, - Кравчук - Лукашенко просто так владу не віддасть, - Кравчук
    Лукашенко просто так владу не віддасть, - Кравчук

    Білорусам слід готуватися до тиску на нього з боку Росії

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко просто так владу не віддасть.

    Про це в ефірі програми «Право на владу« заявив перший президент України, голова української делегації в Мінську Леонід Кравчук.

    «Я непогано знаю Лукашенка – принаймні, від 1991 року. Хочу вас розчарувати: Лукашенко влади при квітах на вулицях і проханнях не віддасть. Він уже про це заявив. І коли він звернувся до Путіна за допомогою, і той сказав, що він допоможе... А ми знаємо, якою це може бути допомога. Тому, я думаю, потрібно готуватись до серйозного тиску на президента Лукашенка. А те, що хтось хоче мирно все зробити, я вітаю. Тільки 26 років влади означає, що кожна клітина Лукашенка – це влада, кожна волосинка на голові - це влада, кожне слово – це влада. Він іншого життя не знає. І владу він просто так не віддасть – будьте до цього готові», - сказав Кравчук.

    Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко.

    У Європейському союзі не визнали результати виборів в Білорусі і почали роботу над санкціями.

    Олександр Лукашенко президент влада
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