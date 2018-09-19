Львівська облрада ввела мораторій на російськомовний культурний продукт



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Депутати ухвалили рішення «для уникнення ескалації напруженості в суспільстві»

Львівська обласна рада більшістю голосів ухвалила рішення про введення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.

Відповідне рішення на засіданні облради 18 вересня підтримали 57 депутатів із 84.

«Встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Львівської області до моменту повного припинення окупації території України», - йдеться в рішенні Львівської облради.

Депутати рекомендували органам місцевого самоврядування області ухвалити аналогічні рішення щодо введення на відповідній території мораторію на публічне використання російськомовного продукту в будь-яких формах до моменту повного припинення окупації території України.

У рішенні Львівської облради зазначається, що депутати ухвалили його «для уникнення ескалації напруженості в суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі; для захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої мовної русифікації; беручи до уваги велику кількість звернень патріотичних і ветеранських громадських організацій».

Раніше повідомлялося, що в Харкові і Києві оштрафували підприємців за поширення без відповідного дозволу російської видавничої продукції.