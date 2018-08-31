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    В Україні оштрафували підприємців через продаж російських книг

    • Розсилка
    В Україні оштрафували підприємців через продаж російських книг

    На кожного підприємця накладено штраф у розмірі 37 тис. 230 грн

    Двох підприємців оштрафували за поширення без відповідного дозволу російської видавничої продукції в Харкові і Києві. Про це в п'ятницю, 31 серпня, повідомляє прес-служба Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення.

    «Під час проведення заходів Держкомтелерадіо щодо виявлення і припинення незаконної реалізації книжкової продукції, завезеної з Російської Федерації без дозвільних документів, адміністративно-господарські санкції застосовані до суб'єктів господарювання ФОП Чернишова Ю.І. (м.Харків) і ФОП Медведєва О.В. (м.Київ)», - йдеться в повідомленні.

    Зазначено, що книги, які поширювалися без дозвільних документів, вилучені з обігу, а на кожного суб'єкта господарювання накладено штраф у розмірі 37 тис. 230 грн. У разі повторного порушення підприємцями чинного законодавства їм уже загрожує штраф у розмірі 186 тис. 150 грн.

    «Станом на 31 серпня уповноваженими посадовими особами Держкомтелерадіо складені 16 протоколів про накладення адміністративно-господарських штрафів. Загальна сума штрафних санкцій складає 595 тис. 680 грн», - відзвітували у відомстві.

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