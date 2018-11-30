Ляшко: Навіщо 19-річних хлопців посилати на катерах через Керченську протоку?
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Розсилка
Лідер Радикальної партії вимагав від голови фракції БПП відповісти на питання про інцидент у Керченскій протоці та воєнний стан
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко почав перепалку з головою фракції БПП у Верховній Раді Артуром Герасимовим після ефіру ток-шоу «Право на владу». Відео суперечки між політиками опублікував на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Андрій Лозовий.
Ляшко вимагав відповісти на питання про інцидент у Керченскій протоці та воєнний стан. У відповідь він від депутата БПП він почув: «Не розганяйте паніку».
За словами Ляшка, представник БПП не зміг відповісти на питання.
«Кажуть, у нас найкраща армія?! Але Пашинський визнає, що в нас немає військово-морского флоту і авіації. Для чого ви купуєте катери, що нездатні не те що порти захистити і море, а самі себе нездатні захистити?! Навіщо ви тоді 19-річних пацанів посилаєте на тих катерах, для того, щоб вони проходили через Керченську протоку?» – звернувся лідер Радикальної партії з риторичними питаннями.