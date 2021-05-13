Ляшко: Тест на антитіла до Covid-19 – маркетинговий хід

«Не потрібно бігати робити тест після перенесеної хвороби, якщо ви тільки не потрапляєте в певну категорію» – Ляшко.

Після проведення щеплення імунітет формується, проте метод, яким визначалися антитіла, може цього не зафіксуват

Українцям не потрібно робити тести на антитіла до коронавірусу (Covid-19) без крайньої необхідності. Також вакцина не впливає на наявність або відсутність антитіл. Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі «Радіо Свобода».

Він назвав маркетинговим ходом проведення будь-яких досліджень на антитіла.

«Не потрібно бігати робити після або перенесеної хвороби, або після проведеної вакцинації, якщо ви тільки не потрапляєте в певну категорію, коли вам рекомендується це зробити для проведення досліджень», – пояснив він.

Ляшко додав, що крім гуморального імунітету, є ще клітинний імунітет.

«Відсутність або наявність антитіл, яке може досліджувати та чи інша тест-система в тій чи іншій лабораторії – це не свідчення того, що вакцина працює або не працює», – сказав медик.

Ляшко підкреслив, що після проведення щеплення імунітет формується, проте метод, яким визначалися антитіла, може цього не зафіксувати.

Тим часом, реальна смертність від Covid-19 в 2020 році в Україні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці Міністерства охорони здоров'я.