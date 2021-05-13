Смертність від Covid-19 значно занижена. У НАНУ назвали реальні цифри

Реальна смертність від коронавірусу в 2020 році в Україні була майже втричі більшою

В Україні переглянули дані летальності від коронавірусу

Реальна смертність від Covid-19 в 2020 році в Україні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомляє пресслужба Національної академії наук України.

«Отримані дані істотно уточнюють чисельність випадків надмірної смертності, пов'язаної з коронавірусом, яка, як це показано в попередніх звітах, в 2020 році перевищувала число опублікованих летальних випадків в щоденній статистиці від МОЗ приблизно втричі», – заявили вчені.

У НАН зазначили, що такі дані підтверджує і Інститут показників і оцінки здоров'я (IHME), розташований в США. За їхніми даними,

«Число жертв пандемії в Україні (разом з окупованими нині територіями) становить не 46 737, а 138 507, тобто в 2,96 разів більше», – додали в НАН.

Нагадаємо, станом на 13 травня згідно з офіційними даними МОЗ, в Україні з початку пандемії зафіксували 47 333 летальних випадки. За вчора в країні підтвердили 346 летальних випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

Нагадаємо, в МОЗ розповіли, чи встигнуть вакцинувати 50% населення до 24 серпня. Також стало відомо, що Україна отримає від Світового банку $90 мільйонів на вакцинацію.

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