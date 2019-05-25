Ляшко заявив, що новий президент - маріонетка



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Зеленський і Ляшко в Раді

Ляшко назвав Зеленського «нормальним хлопцем»

Народний депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко назвав нового президента України Володимира Зеленського нормальним хлопцем, але зазначив, що як преизидент він не є самостійним.

Про це Ляшко заявив у ефірі телеканалу NewsOne.

«Він нормальний хлопець. Я скажу, що він непоганий хлопець. Але непоганий хлопець – це не професія…Він – маріонетка. Раніше у мене були сумніви…Маріонетка ніколи не стане самостійним президентом», - сказав Ляшко.

Він пояснив, чому зробив такий висновок.

Зокрема, Ляшко згадав випадок, як під час круглого столу, під час консультацій у парламенті з лідерами фракцій Зеленський запросив Андрія Богдана, коли він ще не був призначений главою Адміністрації президента.

За словами Ляшка, кожен раз, коли хтось виступав, і Зеленський намагався щось відповісти, Богдан смикав його за сорочку або штани, щоб він мовчав.

«Уявіть собі ситуацію: Президента смикають за сорочку, щоб він чогось зайвого не ляпнув. Ви можете уявити, щоб мене хтось так смикав?», - обурився нардеп.

На думку Ляшка, кредит довіри людей до Зеленського швидко розтринькається через його кадрові рішення.

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампаніяпозачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному Суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.