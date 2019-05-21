Зеленський розпустив парламент. Вибори відбудуться 21 липня



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Після консультацій з лідерами фракцій Володимир Зеленський видав указ про розпуск паламенту

Президент Володимир Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.

Відповідний указ №303/2019 був опублікований у вівторок ввечері.

«Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання.

2. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, сьогодні відбулась зустріч Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами фракцій. Президент запропонував внести декілька змін в існуючий закон про вибори народних депутатів. Зміни стосуються відміни мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру з 5% до 3%.

Головним аргументом для розпуску Верховної Ради Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян до цієї інституції – 4%. Юридична ж підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції.