Люди з інвалідністю під Радою вимагали виконання українських законів

Люди з інвалідністю намагались звернути увагу, що вони не вимагають особливого ставлення

У неділю, 3 грудня, у День захисту прав осіб з інвалідністю під Верховною Радою відбулася акція людей з інвалідністю, які вимагали виконання українських законів. Про це повідомила правозахисниця Уляна Пчолкіна у Facebook. За її словами, метою акції було показати суспільству, що люди з інвалідністю не вимагають «особливого» ставлення.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди з інвалідністю намагались звернути увагу, що вони не вимагають особливого ставлення

У неділю, 3 грудня, у День захисту прав осіб з інвалідністю під Верховною Радою відбулася акція людей з інвалідністю, які вимагали виконання українських законів. Про це повідомила правозахисниця Уляна Пчолкіна у Facebook.

За її словами, метою акції було показати суспільству, що люди з інвалідністю не вимагають «особливого» ставлення.

«Нашою метою було показати суспільству, що ми не вимагаємо «особливого» ставлення! Ми вимагаємо виконання законів, особливо - на місцевому рівні! Від мегаполісів до сіл. Ми хочемо жити, працювати, вчитися на рівних умовах! Нам не потрібні подачки... Сьогодні вже прилетіло купа «привітань» з цим днем... Але це не свято! В цей день не зайвим є нагадати, що на планеті існують різні люди і вони заслуговують на повагу», - написала Пчолкіна.

Правозахисниця подякувала усім, хто підтримав акцію.

«З нами сьогодні були: Харків, Кропивницький, Вінниця, Жашків, Маріуполь, Дебальцеве, Крим, Київ та область», - відзначила вона.