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    Махінації на 2 млн грн. Директор Закарпатського облавтодору, «щиро покаявся» і суд дозволив трудитися далі

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    Махінації на 2 млн грн. Директор Закарпатського облавтодору, «щиро покаявся» і суд дозволив трудитися далі

    Чиновник підписав угоду про визнання винуватості і сплатить... 15 тис штрафу

    Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав винним директора дочірнього підприємства «Закарпатський облавтодор» Івана Немеша у зловживанні повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди (ч. ст.364-1 КК України) і призначив штраф 15300 грн без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 3 жовтня.

    За даними досудового розслідування, протягом 2015-2017 років директор Закарпатського облавтодору під час тендерних закупівель дорожнього бітуму у ТОВ «Торговий Дім Універсал Україна» завищував його вартість, чим спричинив збитки на суму 1,85 млн грн.

    Іван Немеш. Фото з відкритих джерел
    Іван Немеш. Фото з відкритих джерел

    Обвинувачений у підготовчому судовому засіданні визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України і надав суду згоду на затвердження угоди про визнання винуватості. Пом’ якшувальними обставинами є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину з боку директора Закарпатського облавтодору.

    Тому суд, застосувавши положення ст. 69 КК України, призначив покарання, яке дозволило Івану Немешу зберегти посаду. Адже ч.2 ст.364-1 КК України чітко передбачає, окрім штрафу, також інші санкції - це арешт до шести місяців або позбавленням волі від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

    Як відомо, Іван Немеш працює керівником Закарпатського облавтодору з червня 2014 року.

    суд санкції чиновник
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