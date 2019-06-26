Махінації на закупівлях для ЗСУ: Держбюро розслідувань і ГПУ проводять 40 обшуків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обшуки проходять в приміщеннях Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Фото: Facebook Сергій Місюра

Слідчі дії проходять за місцями проживання ряду посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях

Співробітники Держбюро розслідувань і Генпрокуратури України проводять у середу, 26 червня, близько обшуки у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

Про це директор ДБР Роман Труба заявив на брифінгу 26 червня.

За його словами, проводиться близько 40 обшуків.

Слідчі дії проходять за місцями проживання ряду посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях, зазначив Труба.

В свою чергу працівник Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Місюра повідомив у Facebook, що обшуки в приміщеннях Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ розпочались в один час з обшуками у будинках Юрія Бірюкова, Дмитра Марченка та інших офіцерів ГУРСМЗ.

«Обшуки тривають досі, тому і не пишу ніяких деталей. Заблоковані входи і виходи навіть між поверхами - розблоковані, можна ходити. Нічого не знайшли, та й специфічно шукають... Усі деталі та мої версії згодом, після закінчення слідчих дій», - написав Місюра.