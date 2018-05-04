Махмуд Аббас вибачився за свою скандальну заяву щодо євреїв

В свою чергу міністр оборони Ізраїлю відкинув дані вибачення

Лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас вибачився за попередню заяву щодо євреїв, яка викликала шквал протестів як в Ізраїлі, так і на міжнародній арені загалом. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Мова йшла про те, що численні переслідування євреїв в історії були спричинені не релігійним фактором, а поведінкою євреїв. Дана



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В свою чергу міністр оборони Ізраїлю відкинув дані вибачення

Лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас вибачився за попередню заяву щодо євреїв, яка викликала шквал протестів як в Ізраїлі, так і на міжнародній арені загалом.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мова йшла про те, що численні переслідування євреїв в історії були спричинені не релігійним фактором, а поведінкою євреїв. Дана провокативна заява була зроблена в понеділок на початку роботи Палестинської національної ради.

У відповідній заяві-вибаченні Аббас засудив антисемітизм і назвав Голокост найбільшим злочином в історії людства. Також лідер Палестинської автономії підтвердив свою повагу юдаїзму та іншим релігіям, які засновані на монотеїзмі.

Зі свого боку міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман відкинув вибачення Махмуда Аббаса. Ліберман назвав лідера Палестинської автономії людиною, яка хронічно заперечує факт Голокосту і навіть написала про це наукову працю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на горі Сіон в Старому місті Єрусалиму знесли пам'ятник царя Давида, який близько 10 років тому був встановлений російським благодійним фондом Святителя Миколи Чудотворця.