Макрон і Роухані більше години обговорювали іранську угоду

Макрон і Роухані домовилися про переговори в найближчі тижні з питань збереження змісту угоди 2015 року

Президент Франції Еммануель Макрон більше години вів телефонні переговори з президентом Ірану Хасаном Роухані. Про це повідомляється на сайті французького президента. Макрон висловив сподівання, що досягнення переговорів 2015 року збережуться і що можуть початися переговори по трьом додатковим актуальним темам: контроль ядерної діяльності після



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Президент Французької Республіки і президент Ірану домовилися про переговори

Макрон і Роухані домовилися про переговори в найближчі тижні з питань збереження змісту угоди 2015 року

Президент Франції Еммануель Макрон більше години вів телефонні переговори з президентом Ірану Хасаном Роухані.

Про це повідомляється на сайті французького президента.

Макрон висловив сподівання, що досягнення переговорів 2015 року збережуться і що можуть початися переговори по трьом додатковим актуальним темам: контроль ядерної діяльності після 2025 року, балістична програма Ірану та основні регіональні кризи.

Президент Французької Республіки і президент Ірану домовилися про переговори в найближчі тижні з питань збереження змісту угоди 2015 року у всіх її компонентах, а також про ситуацію в Ємені та Сирії.

«Франція залишається в рамках угоди 2015 року і буде працювати над досягненням прогресу в зазначених трьох темах», - заявив Макрон.

Він також наголосив на необхідності уникати будь-якої ескалації напруженості в регіоні.