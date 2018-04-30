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    Макрон і Роухані більше години обговорювали іранську угоду

    Макрон і Роухані домовилися про переговори в найближчі тижні з питань збереження змісту угоди 2015 року
    Президент Франції Еммануель Макрон більше години вів телефонні переговори з президентом Ірану Хасаном Роухані. Про це повідомляється на сайті французького президента. Макрон висловив сподівання, що досягнення переговорів 2015 року збережуться і що можуть початися переговори по трьом додатковим актуальним темам: контроль ядерної діяльності після
    • Сьогодні, 01:35
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    Президент Французької Республіки і президент Ірану домовилися про переговори
    Президент Французької Республіки і президент Ірану домовилися про переговори

    Макрон і Роухані домовилися про переговори в найближчі тижні з питань збереження змісту угоди 2015 року

    Президент Франції Еммануель Макрон більше години вів телефонні переговори з президентом Ірану Хасаном Роухані.

    Про це повідомляється на сайті французького президента.

    Макрон висловив сподівання, що досягнення переговорів 2015 року збережуться і що можуть початися переговори по трьом додатковим актуальним темам: контроль ядерної діяльності після 2025 року, балістична програма Ірану та основні регіональні кризи.

    Президент Французької Республіки і президент Ірану домовилися про переговори в найближчі тижні з питань збереження змісту угоди 2015 року у всіх її компонентах, а також про ситуацію в Ємені та Сирії.

    «Франція залишається в рамках угоди 2015 року і буде працювати над досягненням прогресу в зазначених трьох темах», - заявив Макрон.

    Він також наголосив на необхідності уникати будь-якої ескалації напруженості в регіоні.

    Іран Франція Еммануель Макрон президент
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