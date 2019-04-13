Макрон пообіцяв Порошенку обговорити з Путіним звільнення українських політв'язнів



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Порошенко також обговорив із Макроном і Меркель питання звільнення полонених моряків

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв зустрітися із російським президентом Володимиром Путіним та обговорити питання звільнення українських заручників Кремля.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, написав глава держави у Twitter.

Зокрема, Порошенко звернувся до Макрона із проханням підтримати Україну у вирішенні цього питання.

«Вдячний Президенту Франції за позитивну реакцію на моє прохання повернутися до питання звільнення українських заручників під час переговорів з Путіним, і нарешті звільнити усіх, хто незаконно утримується у в’язницях РФ, і на окупованих територіях України», - зазначив він.