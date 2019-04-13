Макрон пообіцяв Порошенку обговорити з Путіним звільнення українських політв'язнів
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Порошенко також обговорив із Макроном і Меркель питання звільнення полонених моряків
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв зустрітися із російським президентом Володимиром Путіним та обговорити питання звільнення українських заручників Кремля.
Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, написав глава держави у Twitter.
Зокрема, Порошенко звернувся до Макрона із проханням підтримати Україну у вирішенні цього питання.
«Вдячний Президенту Франції за позитивну реакцію на моє прохання повернутися до питання звільнення українських заручників під час переговорів з Путіним, і нарешті звільнити усіх, хто незаконно утримується у в’язницях РФ, і на окупованих територіях України», - зазначив він.
Окремо Макрон наголосив на необхідності звільнити українського журналіста Романа Сущенка, який працював у Франції. Росія його затримала і засудила, звинувативши у шпигунстві.
Ключова тема у питанні політв'язнів - звільнення українських військовополонених моряків, яких російські військові атакували біля Керченської протоки. Дипломатичні кроки у цьому питанні Порошенко обговорив також із канцлером Німеччини Ангелою Меркель у п'ятницю, 12 квітня.
«Окрему увагу також приділили питанням звільнення незаконно утримуваних кримських татар», - додав президент.