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    Макрон пообіцяв Порошенку обговорити з Путіним звільнення українських політв'язнів

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    Макрон пообіцяв Порошенку обговорити з Путіним звільнення українських політв'язнів

    Порошенко також обговорив із Макроном і Меркель питання звільнення полонених моряків

    Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв зустрітися із російським президентом Володимиром Путіним та обговорити питання звільнення українських заручників Кремля.

    Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, написав глава держави у Twitter.

    Зокрема, Порошенко звернувся до Макрона із проханням підтримати Україну у вирішенні цього питання.

    «Вдячний Президенту Франції за позитивну реакцію на моє прохання повернутися до питання звільнення українських заручників під час переговорів з Путіним, і нарешті звільнити усіх, хто незаконно утримується у в’язницях РФ, і на окупованих територіях України», - зазначив він.

    Окремо Макрон наголосив на необхідності звільнити українського журналіста Романа Сущенка, який працював у Франції. Росія його затримала і засудила, звинувативши у шпигунстві.

    Ключова тема у питанні політв'язнів - звільнення українських військовополонених моряків, яких російські військові атакували біля Керченської протоки. Дипломатичні кроки у цьому питанні Порошенко обговорив також із канцлером Німеччини Ангелою Меркель у п'ятницю, 12 квітня.

    «Окрему увагу також приділили питанням звільнення незаконно утримуваних кримських татар», - додав президент.

    Петро Порошенко Росія політв’язні військові Еммануель Макрон Twitter президент
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