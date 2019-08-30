Макрон привітав Зеленського з обранням нового Кабміну



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Еммануель Макрон телефоном привітав Володимира Зеленського з обранням нового Кабміну

Президенти обговорили майбутню зустріч у нормандському форматі

Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної бесіди ввечері 29 серпня з президентом України Володимиром Зеленським привітав його з обранням нового Кабміну, також президенти обговорили майбутню зустріч у нормандському форматі.

Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Крім того Макрон поінформував Зеленського про свої переговори з президентом Росії Володимиром Путіним та розповів про підсумки саміту Великої сімки.

У зв'язку із запланованим у вересні самітом у нормандському форматі глава Франції нагадав президенту України про спільне прагнення до швидкого прогресу у сфері безпеки і необхідність політичних заходів для врегулювання конфлікту на сході України.

Зазначається, що протягом наступних кількох тижнів перед нормандським самітом президенти та їхні радники будуть тісно співпрацювати.