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    Макрон привітав Зеленського з обранням нового Кабміну

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    Еммануель Макрон телефоном привітав Володимира Зеленського з обранням нового Кабміну - Макрон привітав Зеленського з обранням нового Кабміну
    Еммануель Макрон телефоном привітав Володимира Зеленського з обранням нового Кабміну

    Президенти обговорили майбутню зустріч у нормандському форматі

    Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної бесіди ввечері 29 серпня з президентом України Володимиром Зеленським привітав його з обранням нового Кабміну, також президенти обговорили майбутню зустріч у нормандському форматі.

    Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

    Крім того Макрон поінформував Зеленського про свої переговори з президентом Росії Володимиром Путіним та розповів про підсумки саміту Великої сімки.

    У зв'язку із запланованим у вересні самітом у нормандському форматі глава Франції нагадав президенту України про спільне прагнення до швидкого прогресу у сфері безпеки і необхідність політичних заходів для врегулювання конфлікту на сході України.

    Зазначається, що протягом наступних кількох тижнів перед нормандським самітом президенти та їхні радники будуть тісно співпрацювати.

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