Макрон закликав виключити з Шенгенської зони кілька країн
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Макрон підкреслив, що необхідно переглянути міграційну політикуОрганізація Шенгенського простору має бути переглянута.
Таку думку висловив президент Франції Еманюель Макрон, передають французькі ЗМІ.
Він не виключив, що з Шенгенської зони потрібно вивести кілька країн.
«Народ тримається ще й за рахунок своїх кордонів, але щоб бути відкритими потрібні кордони, потрібні правила. Ми вирішили мати спільні кордони, знаменита Шенгенська угода, яка більше не працює», – заявив Макрон.
Він підкреслив, що необхідно переглянути міграційну політику, оскільки важлива Європа, яка «тримає свої кордони, яка захищає їх».
На думку Макрона, сильна і суверенна Європа повинна переглянути амбіції щодо взаємодії і розвитку по відношенню до Африки.
«Але у цій Європі є обгрунтоване право на статус біженця, і відповідальність супроводжує солідарність. Саме на цих підставах необхідно реформувати Шенгенський простір», – додав Макрон.
Президент не виключив, що після такого реформування в Шенгенському просторі може залишитися менше країн, ніж є зараз: за його словами, можуть бути виключені держави, які беруть участь в розподілі мігрантів, які прибувають до Європи.
Джерело: Прямий