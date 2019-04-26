Макрон закликав виключити з Шенгенської зони кілька країн



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Макрон підкреслив, що необхідно переглянути міграційну політику

Організація Шенгенського простору має бути переглянута.

Таку думку висловив президент Франції Еманюель Макрон, передають французькі ЗМІ.

Він не виключив, що з Шенгенської зони потрібно вивести кілька країн.

«Народ тримається ще й за рахунок своїх кордонів, але щоб бути відкритими потрібні кордони, потрібні правила. Ми вирішили мати спільні кордони, знаменита Шенгенська угода, яка більше не працює», – заявив Макрон.

Він підкреслив, що необхідно переглянути міграційну політику, оскільки важлива Європа, яка «тримає свої кордони, яка захищає їх».

На думку Макрона, сильна і суверенна Європа повинна переглянути амбіції щодо взаємодії і розвитку по відношенню до Африки.

«Але у цій Європі є обгрунтоване право на статус біженця, і відповідальність супроводжує солідарність. Саме на цих підставах необхідно реформувати Шенгенський простір», – додав Макрон.

Президент не виключив, що після такого реформування в Шенгенському просторі може залишитися менше країн, ніж є зараз: за його словами, можуть бути виключені держави, які беруть участь в розподілі мігрантів, які прибувають до Європи.

Джерело: Прямий