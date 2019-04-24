Максакова в суді спростувала версію ГПУ щодо вбивства Вороненкова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максакова вважає, що її колишній цивільний чоловік Тюрін і ФСБ не причетні до вбивства депутата

В Шевченківському суді столиці мали допитати офіцерів ГУР, які забезпечували охорону Вороненкова, однак на засідання прийшла вдова Вороненкова Марія Максакова, заявивши, що їй загрожує небезпека.

Суд погодився допитати її позачергово.

«Для своєї безпеки хочу, щоб суд був ознайомлений із цими обставинами, я абсолютно не почуваюся в безпеці. Якби не було охорони, не думаю, щоб я дожила до сьогодні» - заявила Максакова.

Під присягою вдова убитого депутата Держдуми РФ спростувала висловлену раніше версію про причетність до вбивства її колишнього цивільного чоловіка Володимира Тюріна і ФСБ.

«Я стверджую, що Володимир Тюрін не має до вбивства Дениса Вороненкова жодного стосунку. І немає у нього ніякої причини для цього. І мої свідчення проти нього не були моїми особистими висновками, налаштував мене давати показання проти нього саме Денис Панаітов», - заявила вона.

За версією Максакової, до вбивства причетний московський приятель Вороненкова - колишній співробітник Слідчого комітету РФ Денис Панаітов, який вирішив заволодіти московської нерухомістю Вороненкова. Готуючись до від'їзду, друзі, начебто, домовилися про угоду з обміну квартир. Панаітов мав забрати собі елітні апартаменти Вороненкова в «Москва-сіті», а в київську квартиру Панаітова мала в'їхати сім'я Вороненкова. Що і сталося. Однак, оформити угоду юридично друзі не встигли, «Панаітов нас кинув» - сказала Максакова.

Допомагав Панаітову, за версією вдови, московський підприємець Віталій Качур, який раніше давав свідчення проти Вороненкова в справі про шахрайство і нібито має зв'язки з колишніми українськими силовиками.

«У мене спочатку була версія, і я була переконана, що до вбивства мого чоловіка причетні Панаітов і Качур. Качур має якнайширші зв'язки в Україні та Росії. Із засобів масової інформації відомо про близькі зв'язки з Олександром Януковичем, колишнім керівником зовнішньої розвідки Ілляшовим», - зазначила Максакова.

Адвокат обвинувачених у вбивстві Вороненкова Владислав Добош, коментуючи нинішнє засідання заявив, що свідчення Максакової повністю руйнують версію обвинувачення.

«Версія ГПУ про російський слід, ФСБ, Тюріна - розвалюється. Виходить, що це все фантазія. Максакова розвалила весь ланцюжок. Як тоді бути? Нема замовника, нема організатора і всього ланцюжка, що вони намалювали. Все розсипається», - заявив Добош.

Раніше повідомлялося, що в московському ресторані зі стріляниною викрали українського кримінального авторитета Юрія Василенка, якого вважають головним фігурантом справи про вбивство в Києві екс-депутата Держдуми РФ. Пізніше в Росії поліція затримала одного з трьох підозрюваних у викраденні в Москві Василенка.

Як відомо, Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року у Києві. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено. У цій справі повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам.

Джерело: Цензор.НЕТ