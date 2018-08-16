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    Манафорт отримував гроші з кіпрських рахунків українських олігархів

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    Пол Манафорт - Манафорт отримував гроші з кіпрських рахунків українських олігархів
    Пол Манафорт

    В 2014 році Манафорт востаннє отримав гроші з України

    Під час суду над Полом Манафортом - колишнім керівником передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа і радником Віктора Януковича, прокурори заявили, що підсудний отримував гроші за свої послуги з кіпрських рахунків Ріната Ахметова, Бориса Колєснікова та Сергія Льовочкіна.

    Про це «Громадському» повідомив журналіст «Голосу Америки» Руслан Петричка.

    «Прокурори пояснювали присяжним, звідки в Манафорта такі великі статки, а саме вони доводили, що Пол Манафорт отримував ці гроші безпосередньо за консультативні послуги в Україні від команди Віктора Януковича, пізніше від «Опозиційного блоку», — розповів журналіст.

    За словами журналіста, американські прокурори повідомили, що гроші для Манафорта приходили з Києва на кіпрські рахунки Ахметова, Колєснікова та Льовочкіна, а вже з їхніх рахунків переводилися на кіпрські рахунки політтехнолога.

    В 2014 році Манафорт востаннє отримав гроші з України і після цього почав відчувати фінансові труднощі.

    Нагадаємо, партія Опозиційний блок заборгувала американському політтехнологу Полу Манафорту 2,4 мільйона доларів за роботу під час виборів до Верховної Ради у 2014 році, заявив ключовий свідок у справі Манафорта та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс.

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