Опозиційний блок заборгував Манафорту $2,4 млн - свідок Гейтс
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Гейтс запевняє, що Опозиційний блок був останнім клієнтом Манафорта в Україні
Партія Опозиційний блок заборгувала американському політтехнологу Полу Манафорту 2,4 мільйона доларів за роботу під час виборів до Верховної Ради у 2014 році.
Про це повідомив ключовий свідок у справі Манафорта та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс.
Він зазначив, що упродовж 2015 року Манафорт намагався повернути гроші.
Гейтс додав, що Опозиційний блок був останнім клієнтом політтехнолога в Україні.
Нагадаємо, Ахметов і Колесніков прокоментували інформацію про співпрацю з Манафортом.
Зазначимо, що у вівторок Гейтс на суді заявив, що Пінчук також був клієнтом Манафорта.
Нагадаємо, Гейтс також засвідчив у суді, що допомагав Манафорту підробляти фінансові документи для податкової служби США, у яких не вказувалися мільйонні надходження з-за кордону.
Раніше повідомлялося, що колишній партнер екс-голови передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта - Рік Гейтс - заявив, що Манафорт допомагав українському президенту Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року.
Натомість у Порошенка відхрестилися від співпраці з Манафортом
Джерело: Радіо Свобода