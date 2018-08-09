Опозиційний блок заборгував Манафорту $2,4 млн - свідок Гейтс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній бізнес-партнер Манафорта Рік Гейтс

Гейтс запевняє, що Опозиційний блок був останнім клієнтом Манафорта в Україні

Партія Опозиційний блок заборгувала американському політтехнологу Полу Манафорту 2,4 мільйона доларів за роботу під час виборів до Верховної Ради у 2014 році.

Про це повідомив ключовий свідок у справі Манафорта та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс.

Він зазначив, що упродовж 2015 року Манафорт намагався повернути гроші.

Гейтс додав, що Опозиційний блок був останнім клієнтом політтехнолога в Україні.

Нагадаємо, Ахметов і Колесніков прокоментували інформацію про співпрацю з Манафортом.

Зазначимо, що у вівторок Гейтс на суді заявив, що Пінчук також був клієнтом Манафорта.

Нагадаємо, Гейтс також засвідчив у суді, що допомагав Манафорту підробляти фінансові документи для податкової служби США, у яких не вказувалися мільйонні надходження з-за кордону.

Раніше повідомлялося, що колишній партнер екс-голови передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта - Рік Гейтс - заявив, що Манафорт допомагав українському президенту Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року.

Натомість у Порошенка відхрестилися від співпраці з Манафортом

Джерело: Радіо Свобода