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    Політика

    Опозиційний блок заборгував Манафорту $2,4 млн - свідок Гейтс

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    Колишній бізнес-партнер Манафорта Рік Гейтс - Опозиційний блок заборгував Манафорту $2,4 млн - свідок Гейтс
    Колишній бізнес-партнер Манафорта Рік Гейтс

    Гейтс запевняє, що Опозиційний блок був останнім клієнтом Манафорта в Україні

    Партія Опозиційний блок заборгувала американському політтехнологу Полу Манафорту 2,4 мільйона доларів за роботу під час виборів до Верховної Ради у 2014 році.

    Про це повідомив ключовий свідок у справі Манафорта та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс.

    Він зазначив, що упродовж 2015 року Манафорт намагався повернути гроші.

    Гейтс додав, що Опозиційний блок був останнім клієнтом політтехнолога в Україні.

    Нагадаємо, Ахметов і Колесніков прокоментували інформацію про співпрацю з Манафортом.

    Зазначимо, що у вівторок Гейтс на суді заявив, що Пінчук також був клієнтом Манафорта.

    Нагадаємо, Гейтс також засвідчив у суді, що допомагав Манафорту підробляти фінансові документи для податкової служби США, у яких не вказувалися мільйонні надходження з-за кордону.

    Раніше повідомлялося, що колишній партнер екс-голови передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта - Рік Гейтс - заявив, що Манафорт допомагав українському президенту Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року.

    Натомість у Порошенка відхрестилися від співпраці з Манафортом

    Джерело: Радіо Свобода

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