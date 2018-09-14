Манафорт збирається піти на угоду зі слідством, - The Guardian



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Пол Манафорт, малюнок з засідання суду

Наступний раунд судового розгляду у великій «справі Манафорта» має бути присвячений звинуваченням у змові, відмиванні грошей та втручанні у тиск на свідків

Колишній голова президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт збирається піти на угоду з прокурором Робертом Мюллером, щоб уникнути другого судового розгляду у Вашингтоні, (округ Колумбія) кримінальних справ щодо себе, повідомляє The Guardian.

Водночас адвокати Манафорта поки що не коментують цю інформацію.

Раніше вже з'являлись чутки про те, що Манафорт може визнати провину, однак тоді вони не підтвердилися.

Наступний раунд судового розгляду у великій «справі Манафорта» має бути присвячений звинуваченням у змові, відмиванні грошей та втручанні у тиск на свідків.

Як повідомлялось, 69-річний Манафорт минулого місяця був засуджений судом штату Вірджинія за вісьмома пунктами обвинувачення у справі про шахрайство, яку розслідує команда спецпрокурора Мюллера. Зокрема, обвинувачення стосуються несплати податків за надання консультативних послуг українським політикам з команди президента-втікача Віктора Януковича (справа «чорної бухгалтерії Партії регіонів»).