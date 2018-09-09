Манафорт може визнати провину, щоб уникнути другого суду



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Пол Манафорт

Манафорт може уникнути ризику більш тривалого тюремного строку, а також загрози конфіскації

Колишній керівник передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт може визнати провину, щоб уникнути другого судового розгляду.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що адвокати Манафорта ведуть переговори про визнання провини. Йдеться про те, яку саме провину визнає Манафорт, і який строк ув'язнення будуть рекомендувати прокурори з команди Роберта Мюллера.

Манафорта звинувачують у фінансових злочинах, у тому числі у змові з метою відмивання грошей. Він також звинувачується в перешкоджанні правосуддю та відмові в реєстрації іноземного агента.

Таким чином, визнаючи себе винним, Манафорт може уникнути ризику більш тривалого тюремного строку, а також загрози конфіскації декількох об'єктів нерухомості та фінансових рахунків.

Як повідомляв «Главком», присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Якщо суддя погодиться із висновками присяжних, загалом Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення.

Проте, експерти та юристи у США прогнозують, що Манафорт отримає реальний вирок терміном від семи до 10 років.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.