Мартиненко через суд добився розгляду його справи по суті - адвокат



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Фото: Главком Екс-нардеп Микола Мартиненко

За словами адвоката, екс-депутат готовий до розгляду справи по суті в будь-якому суді

1 серпня Апеляційний суд Києва задовольнив звернення екс-депутата Миколи Мартиненка та зобов’язав Шевченківський райсуд Києва почати розгляд по суті справи, в якій фігурує Мартиненко. Про це повідомила прес-служба екс-депутата.

Адвокат Петро Бойко стверджує, що НАБУ разом із САП намагались мінімум на рік заблокувати розгляд в суді по суті так званої «справи Мартиненко», оскільки, на його думку, вони бояться, що повністю програють. Захисник переконує, що НАБУ і САП хотіли порушити право Миколи Мартиненка на доступ до правосуддя, зафіксоване в українському і європейському законодавстві.

За словами юриста, з подачі НАБУ у ЗМІ роками тиражувались звинувачення щодо Миколи Мартиненка, який добровільно відмовився від депутатського імунітету. Всі ці звинувачення адвокат називає безпідставними.

«Для розгляду по суті цю справу до суду передали аж через два роки, хоча НАБУ щомісяця це анонсувало. Але вони були шоковані, коли побачили документи захисту - там спростовуються фейки про Мартиненка, на яких будувалась вся справа», - наголосив адвокат.

«НАБУ і САП хотіли, щоб ця справа «зависла» ще на рік. Тому прокурори САП спеціально подали до суду першої інстанції неправильно оформлені матеріали справи. А НАБУ непублічно тиснуло на суддів Шевченківського райсуду Києва», - підкреслив Петро Бойко.

За словами адвоката, екс-депутат готовий до розгляду справи по суті в будь-якому суді.

«Здавалося б – чого НАБУ і САП боятися? Справа потім все одно перейде до антикорупційного суду, а вони стільки заявляли про нібито наявність доказів. Де логіка?! А вона в тому, що питання політично вмотивоване і істина для НАБУ-САП не має жодного значення. НАБУ і САП прагнули, щоб Микола Мартиненко мінімум рік не міг себе захистити в суді – бо всі побачать, як там розбиваються сфальсифіковані звинувачення», - вважає Петро бойко.