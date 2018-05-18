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    Масові затримання активістів в окупованому Криму: серед арештованих є неповнолітні

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    17 травня ввечері відбувалися масові затримання кримських татар у місті Сімферополь
    17 травня ввечері відбувалися масові затримання кримських татар у місті Сімферополь

    Кримських татар затримували за нібито несанкціонований мітинг

    В анексованому Росією Криму пізно ввечері в четвер, напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, затримали до 20 активістів, серед яких було щонайменше двоє неповнолітніх, які брали участь в акції, приуроченій до дати депортації кримськотатарського народу - 18 травня. Інформація про це міститься на сторінці у Facebook громадянської організації «Кримська солідарність».

    «Надійшла інформація про те, що 17 травня ввечері відбувалися масові затримання кримських татар у місті Сімферополь», - йдеться в повідомленні.

    За словами адвоката Едема Семедляєва, кримських татар затримували за нібито несанкціонований мітинг. 

    Очевидці повідомили, що затримали близько 10-15 осіб, зокрема двох неповнолітніх. Їх усіх розвезли по районних відділеннях поліції.

    Як повідомляє організація, затримані брали участь на момент затримання в акції, приуроченій до дати депортації кримськотатарського народу - 18 травня.

    Пізніше вночі майже всіх відпустили. «У центральному райвідділі... одного залишили, інкримінують 19.3 КоАП РФ - непокору законним вимогам співробітника поліції», - повідомили в організації.

    «Затриманий 19-річний кримський татарин проведе ніч у відділенні поліції. Імовірно, вранці у нього відбудеться суд в Центральному районному суді міста Сімферополь», - додали в організації.

    Семедляєв повідомив, що суд повинен відбутися в Центральному районному суді міста Сімферополя о 9:00

    Як повідомлялось, Україна сьогодні, 18 травня, відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановує пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

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