Масові затримання активістів в окупованому Криму: серед арештованих є неповнолітні

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17 травня ввечері відбувалися масові затримання кримських татар у місті Сімферополь

Кримських татар затримували за нібито несанкціонований мітинг

В анексованому Росією Криму пізно ввечері в четвер, напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, затримали до 20 активістів, серед яких було щонайменше двоє неповнолітніх, які брали участь в акції, приуроченій до дати депортації кримськотатарського народу - 18 травня. Інформація про це міститься на сторінці у Facebook громадянської організації «Кримська солідарність».

«Надійшла інформація про те, що 17 травня ввечері відбувалися масові затримання кримських татар у місті Сімферополь», - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката Едема Семедляєва, кримських татар затримували за нібито несанкціонований мітинг.

Очевидці повідомили, що затримали близько 10-15 осіб, зокрема двох неповнолітніх. Їх усіх розвезли по районних відділеннях поліції.

Як повідомляє організація, затримані брали участь на момент затримання в акції, приуроченій до дати депортації кримськотатарського народу - 18 травня.

Пізніше вночі майже всіх відпустили. «У центральному райвідділі... одного залишили, інкримінують 19.3 КоАП РФ - непокору законним вимогам співробітника поліції», - повідомили в організації.

«Затриманий 19-річний кримський татарин проведе ніч у відділенні поліції. Імовірно, вранці у нього відбудеться суд в Центральному районному суді міста Сімферополь», - додали в організації.

Семедляєв повідомив, що суд повинен відбутися в Центральному районному суді міста Сімферополя о 9:00

Як повідомлялось, Україна сьогодні, 18 травня, відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановує пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу.