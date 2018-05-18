Масові затримання активістів в окупованому Криму: серед арештованих є неповнолітні
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Розсилка
Кримських татар затримували за нібито несанкціонований мітинг
В анексованому Росією Криму пізно ввечері в четвер, напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, затримали до 20 активістів, серед яких було щонайменше двоє неповнолітніх, які брали участь в акції, приуроченій до дати депортації кримськотатарського народу - 18 травня. Інформація про це міститься на сторінці у Facebook громадянської організації «Кримська солідарність».
«Надійшла інформація про те, що 17 травня ввечері відбувалися масові затримання кримських татар у місті Сімферополь», - йдеться в повідомленні.
За словами адвоката Едема Семедляєва, кримських татар затримували за нібито несанкціонований мітинг.
Очевидці повідомили, що затримали близько 10-15 осіб, зокрема двох неповнолітніх. Їх усіх розвезли по районних відділеннях поліції.
Як повідомляє організація, затримані брали участь на момент затримання в акції, приуроченій до дати депортації кримськотатарського народу - 18 травня.
Пізніше вночі майже всіх відпустили. «У центральному райвідділі... одного залишили, інкримінують 19.3 КоАП РФ - непокору законним вимогам співробітника поліції», - повідомили в організації.
«Затриманий 19-річний кримський татарин проведе ніч у відділенні поліції. Імовірно, вранці у нього відбудеться суд в Центральному районному суді міста Сімферополь», - додали в організації.
Семедляєв повідомив, що суд повинен відбутися в Центральному районному суді міста Сімферополя о 9:00
Як повідомлялось, Україна сьогодні, 18 травня, відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановує пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу.