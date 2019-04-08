Масштабну пожежу на цукровому заводі «Хрещатик» ліквідували



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Фото: Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області

По дерев’яному перекриттю полум’я поширилося також на третій та другий поверхи

Внаслідок пожежі в нефункціонуючому виробничому корпусі цукрового заводу у селищі Кострижівка було знищено покрівлю будівлі на площі 1600 кв.м.

Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу в будівлі нефункціонуючого виробничого корпусу ВАТ «Кострижівський цукровий завод «Хрещатик» надійшло на лінію 101 у понеділок, 8 квітня, о 12:30.

За вказаною адресою направили рятувальників 5 державної пожежно-рятувальної частини м. Заставни, 9 державної пожежно-рятувальної частини м. Кіцманя, 3 державної пожежно-рятувальної частини м. Чернівців, місцеву пожежну команду смт Кострижівки. Також на ліквідацію пожежі було направлено рятувальників 15 державної пожежно-рятувальної частини м. Заліщики Тернопільської області.

«Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що горить покрівля триповерхової споруди на площі 1500 кв.м. По дерев’яному перекриттю полум’я поширилося також на третій та другий поверхи», - повідомили в ДСНС.

Зазначається, що о 13:52 год. вогнеборці локалізували пожежу, а о 14:56 ліквідували її.

До гасіння залучалися 8 одиниць техніки та 23 чоловіки особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, народний депутат, керівник фракції «Народний фронт» у ВР Максим Бурбак у Facebook повідомив, що колишній власник заводу «Хрещатик» заборгував кошти місцевій громаді.