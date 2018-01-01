Матрос у Таїланді напав з ножем на туриста з України

Конфлікт між українським туристом та тайцем міг статися через мовний бар'єр, зазначили у місцевій поліції

На острові Пхукет у Таїланді матрос туристичного човна напав з ножем на українця. Як розповіли у поліції, між українцем та членом екіпажу судна Танакорном Саечаною стався конфлікт, передає The Phuket News. За даними видання, 24-річний Віталій Кузьмічов неповажно висловився про батьків 25-річного Танакорна Саечана, після чого останній вдарив



Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото thephuketnews.com Українського туриста поранено у Таїланді

Конфлікт між українським туристом та тайцем міг статися через мовний бар'єр, зазначили у місцевій поліції

На острові Пхукет у Таїланді матрос туристичного човна напав з ножем на українця. Як розповіли у поліції, між українцем та членом екіпажу судна Танакорном Саечаною стався конфлікт, передає The Phuket News.

За даними видання, 24-річний Віталій Кузьмічов неповажно висловився про батьків 25-річного Танакорна Саечана, після чого останній вдарив туриста ножем у ліву руку.

Щойно човен пристав до берега, таєць втік, а українця відправили до місцевого госпіталю.

У поліції не відкидають, що могло виникнути непорозуміння через мовний бар'єр. Згодом стало відомо, що нападник Саечан прийшов із повинною, йому висунуто обвинувачення у завданні тілесних ушкоджень.