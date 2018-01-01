  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Матрос у Таїланді напав з ножем на туриста з України

    Конфлікт між українським туристом та тайцем міг статися через мовний бар'єр, зазначили у місцевій поліції
    На острові Пхукет у Таїланді матрос туристичного човна напав з ножем на українця. Як розповіли у поліції, між українцем та членом екіпажу судна Танакорном Саечаною стався конфлікт, передає The Phuket News. За даними видання, 24-річний Віталій Кузьмічов неповажно висловився про батьків 25-річного Танакорна Саечана, після чого останній вдарив
    • Сьогодні, 13:35
    • Розсилка
    <span>Українського туриста поранено у Таїланді&nbsp;</span>
    фото thephuketnews.com
    Українського туриста поранено у Таїланді 

    Конфлікт між українським туристом та тайцем міг статися через мовний бар'єр, зазначили у місцевій поліції

    На острові Пхукет у Таїланді матрос туристичного човна напав з ножем на українця. Як розповіли у поліції, між українцем та членом екіпажу судна Танакорном Саечаною стався конфлікт, передає The Phuket News.

    За даними видання, 24-річний Віталій Кузьмічов неповажно висловився про батьків 25-річного Танакорна Саечана, після чого останній вдарив туриста ножем у ліву руку.

    Щойно човен пристав до берега, таєць втік, а українця відправили до місцевого госпіталю.

    У поліції не відкидають, що могло виникнути непорозуміння через мовний бар'єр. Згодом стало відомо, що нападник Саечан прийшов із повинною, йому висунуто обвинувачення у завданні тілесних ушкоджень.
    Читайте також
    Таїланд бійка туризм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ