МАУ прокоментувала інцидент зі своїм літаком у Тбілісі

Авіакомпанія заявила, що за пасажирами, які мали летіти аварійним літаком до Києва, відправлено інший літак

Український літак благополучно сів у Тбілісі попри технічну несправність. Про це повідомляє прес-служба МАУ. «Літак, Boeing 737-800, що виконував рейс за маршрутом Київ — Тбілісі, благополучно здійснив посадку на швидкості, що перевищувала стандартну, в зв’язку з некоректною роботою системи випуску



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Авіакомпанія заявила, що за пасажирами, які мали летіти аварійним літаком до Києва, відправлено інший літак

Український літак благополучно сів у Тбілісі попри технічну несправність. Про це повідомляє прес-служба МАУ.

«Літак, Boeing 737-800, що виконував рейс за маршрутом Київ — Тбілісі, благополучно здійснив посадку на швидкості, що перевищувала стандартну, в зв’язку з некоректною роботою системи випуску закрилків», — зазначили у компанії.

В результаті приземлення пройшло успішно. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав.

За пасажирами, які вилітають рейсом з Тбілісі до Києва, PS 516, відправлений інший літак. Виліт рейсу запланований 5 лютого в 02:15 за місцевим часом.

Нагадаємо, 4 лютого літак авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ), що виконував рейс Київ-Тбілісі, здійснив аварійну посадку в Тбіліському міжнародному аеропорту. За попередніми даними, причиною аварійної посадки стала відмова гальмівної системи повітряного судна.