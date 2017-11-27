Майже 26 тисяч американських солдат знаходяться в Сирії, Іраку і Афганістані

Офіційна цифра повністю може не відображати ситуацію, оскільки не враховані бійці спецпідрозділів

Пентагон опублікував нові дані щодо кількості солдат, які США мають в низці країн Близького Сходу. Як виявилося кількість американських бійців в Сирії, Іраку і Афганістані значно більша чим до цього говорило Міністерство оборони США. Так в Іраку знаходяться 8892 солдати, в Афганістані – 15298, а в Сирії 1720. Про це повідомляє видання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Офіційна цифра повністю може не відображати ситуацію, оскільки не враховані бійці спецпідрозділів

Пентагон опублікував нові дані щодо кількості солдат, які США мають в низці країн Близького Сходу. Як виявилося кількість американських бійців в Сирії, Іраку і Афганістані значно більша чим до цього говорило Міністерство оборони США. Так в Іраку знаходяться 8892 солдати, в Афганістані – 15298, а в Сирії 1720. Про це повідомляє видання Military Times.

Цікаво те, що зазвичай Міністерство оборони США не включає в статистику дані щодо бійців спеціальних операцій, які знаходяться і діють в тій чи іншій країні. А тому навіть дана статистика може не відображати справжньої ситуації повністю.

Нинішній американський Міністр пообіцяв збільшити прозорість в питанні інформування щодо присутності американських військових в тій чи іншій країні іще на початку свого перебування на посаді. При адміністрації Барака Обами зазвичай Пентагон лише повідомляв про максимально можливу дозволену кількість солдат, які можуть перебувати в тій чи іншій країні. Як наслідок, раніше вважало, що в Іраку США мають 5262 солдата, а Сирії лише 503.