Медики оновили карту небезпечних пляжів України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всього у поточному оздоровчому сезоні проводиться моніторинг якості води 197 морських та річкових пляжів України

Центр громадського здоров'я оновив інтерактивну карту не рекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон України та міста Київ. За даними досліджень, 92 проби річкової води не відповідають нормативам на мікробне забруднення.

Про це йдеться на сайті Центру громадського здоров'я.

«У межах здійснення моніторингу проводиться моніторинг за якістю води на 650 річкових пляжах та у рекреаційних зонах України. За період з 1 по 8 серпня 2018 року було проведено 1000 досліджень якості річкової води за мікробіологічними показниками: з них не відповідають нормативам на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) 92 дослідження (9,2%)», - йдеться у повідомленні.

Також за період з 2 по 9 серпня 2018 року було проведено 711 досліджень якості води на території південних областей України, що мають вихід на морське узбережжя: з них 57 проб (8,0%) не відповідають вимогам стандарту на мікробне забруднення (морська вода - 3,2% із 594 досліджень, річкова вода - 32,5% із 117 досліджень).

Всього, за даними ЦГЗ, у поточному оздоровчому сезоні проводиться моніторинг якості води 197 морських та річкових пляжів (місця рекреаційного та оздоровчого використання) на території південних областей України, що мають вихід на морське узбережжя (Донецька обл., Запорізька обл., Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., м. Чорноморськ, м. Київ). З них 155 морських та 42 річкових (у тому числі і в м. Києві) із 220 зареєстрованих (178 морських і 42 річкових) пляжів.