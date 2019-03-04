Медведєв вважає, що «якби не Росія», то Порошенку «просто не було б про що говорити з людьми»



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За словами Медведева, в Україні «йде брудна виборча кампанія», і Росія не розуміє, з ким можна домовлятися

Медведєв заявив, що українські політики використовують російський чинник, щоб «відвернути увагу виборців від провалів у внутрішній політиці»

Після виборів Російська Федерація буде відкрита до діалогу з Україною у разі обрання нового президента.

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю одному з болгарських ЗМІ.

За його словами, Росія зацікавлена в налагодженні відносин з Україною, однак на сьогодні ситуація між країнами «дуже непроста». Медведєв заявив, що українські політики використовують російський чинник, щоб «відвернути увагу виборців від провалів у внутрішній політиці».

«Складається враження, що якби не Росія, то Петру Порошенку, який балотується на другий термін, просто не було б про що говорити з людьми. Якщо він не може вести діалог зі своїм народом, то навряд чи він зможе вести переговори з керівництвом сусідньої держави», - сказав російський прем’єр.

Він заявив, що в Україні йде брудна виборча кампанія, і Росія не розуміє, з ким можна домовлятися.

«Але в будь-якому випадку ми будемо поважати вибір наших сусідів, вибір українців. І будемо відкриті до діалогу з новим керівництвом, якщо воно буде в ньому зацікавлене», - сказав Медведєв.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що від плану президента РФ Володимира Путіна щодо агресії на території України постраждало передусім російськомовне населення.

Джерело: РБК-Україна