Мер Дніпра і Зеленський побилися об заклад



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Філатов та Зеленський під час зустрічі 12 липня Фото: Дніпровська міська рада

Філатов заявив, що ремонт Нового мосту повністю закінчать до Дня міста, 14 вересня

Мер Дніпра Борис Філатов та президент Володимир Зеленський, який 12 липня перебуває із візитом у місті, побилися об заклад під час відвідин Нового мосту, що з'єднує правий та лівий береги ріки Дніпро.

Про це повідомляє 34 телеканал.

Філатов пообіцяв, що ремонт мосту повністю закінчать до Дня міста, 14 вересня.

Президент вирішив закріпити обіцянку мера і посперечатися з ним - Зеленський і Філатов уклали парі, за умовами якого якщо тривалий ремонт Нового моста не закінчать до 14 вересня, мер Дніпра повинен буде піти у відставку.

Філатов «розбив» руки з президентом.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський прибув із візитом на Дніпропетровщину. В аеропорту «Дніпро» президент ознайомився із планами місцевої влади щодо реконструкції летовища.