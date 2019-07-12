А як же люди будуть літати? Зеленський занепокоївся, як Дніпро переживе реконструкцію аеропорту



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Зеленський у Дніпрі, 12 липня Фото: 34.ua

Заступник голови Дніпровської ОДА Володимир Юрченко представив Зеленському три варіанти плану розвитку злітно-посадкової смуги

Президент Володимир Зеленський в аеропорту «Дніпро» ознайомився із планами місцевої влади щодо реконструкції летовища.

Про це повідомляє Дніпроград.

Зазначається, що заступник голови Дніпровської ОДА Володимир Юрченко представив Зеленському три варіанти плану розвитку злітно-посадкової смуги.

Перший варіант передбачає реконструкцію існуючої 2858 м із можливістю подовження її до 3100 м. Другий варіант - будівництво нової ЗПС, довжина до 2500 м, третій - будівництво нової ЗПС довжиною від 2800 м до 3200 м.

Голова облради Гліб Пригунов звернув увагу на переваги останнього варіанту.

«Збільшується пасажиропотік до 2,5 млн, об'єднуючи Запоріжжя, Дніпро і Кривий Ріг. Враховуючи довжину цієї смуги, це можуть бути вже середньо-магістральні літаки. Вирішується питання транспортної логістики у глобальному плані», - зауважив Пригунов.

Міський голова Борис Філатов виступав категорично проти цього проекту.

Президент попередньо не схвалив жоден з варіантів, але кошти надати пообіцяв. «Гроші будуть. Ми розуміємо, що таке аеропорт для міста-мільйонника», - сказав Зеленський.

Як повідомляє 34 телеканал, коли Пригунов заявив, що для капітального ремонту аеропорт доведеться закрити на два роки, президент поцікавився: а як же люди будуть літати?

Тимчасовими варіантами для перельотів в обласній раді назвали аеропорти в Запоріжжі та Кривому Розі, куди жителям Дніпра потрібно доїхати.

«Є траса на Запоріжжя та Кривий Ріг, але вона не в кращому стані, зазначили чиновники. Ця інформація також обурила гаранта», - повідомляє 34 телеканал.

Раніше Мінінфраструктури виділив 200 мільйонів гривень на початок реконструкції дніпровського аеропорту.

Нагадаємо, Зеленський у Дніпрі проведе огляд ремонту Нового мосту. Після цього запланований огляд будівництва об'їзної Дніпра та поїздка на нараду до Кривого Рогу.