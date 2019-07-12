  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    А як же люди будуть літати? Зеленський занепокоївся, як Дніпро переживе реконструкцію аеропорту

    • Розсилка
    Зеленський у Дніпрі, 12 липня - А як же люди будуть літати? Зеленський занепокоївся, як Дніпро переживе реконструкцію аеропорту
    Зеленський у Дніпрі, 12 липня
    Фото: 34.ua

    Заступник голови Дніпровської ОДА Володимир Юрченко представив Зеленському три варіанти плану розвитку злітно-посадкової смуги

    Президент Володимир Зеленський в аеропорту «Дніпро» ознайомився із планами місцевої влади щодо реконструкції летовища.

    Про це повідомляє Дніпроград.

    Зазначається, що заступник голови Дніпровської ОДА Володимир Юрченко представив Зеленському три варіанти плану розвитку злітно-посадкової смуги.

    Перший варіант передбачає реконструкцію існуючої 2858 м із можливістю подовження її до 3100 м. Другий варіант - будівництво нової ЗПС, довжина до 2500 м, третій - будівництво нової ЗПС довжиною від 2800 м до 3200 м.

    Голова облради Гліб Пригунов звернув увагу на переваги останнього варіанту.

    «Збільшується пасажиропотік до 2,5 млн, об'єднуючи Запоріжжя, Дніпро і Кривий Ріг. Враховуючи довжину цієї смуги, це можуть бути вже середньо-магістральні літаки. Вирішується питання транспортної логістики у глобальному плані», - зауважив Пригунов.

    Міський голова Борис Філатов виступав категорично проти цього проекту.

    Президент попередньо не схвалив жоден з варіантів, але кошти надати пообіцяв. «Гроші будуть. Ми розуміємо, що таке аеропорт для міста-мільйонника», - сказав Зеленський.

    Як повідомляє 34 телеканал, коли Пригунов заявив, що для капітального ремонту аеропорт доведеться закрити на два роки, президент поцікавився: а як же люди будуть літати?

    Тимчасовими варіантами для перельотів в обласній раді назвали аеропорти в Запоріжжі та Кривому Розі, куди жителям Дніпра потрібно доїхати.

    «Є траса на Запоріжжя та Кривий Ріг, але вона не в кращому стані, зазначили чиновники. Ця інформація також обурила гаранта», - повідомляє 34 телеканал.

    Раніше Мінінфраструктури виділив 200 мільйонів гривень на початок реконструкції дніпровського аеропорту.

    Нагадаємо, Зеленський у Дніпрі проведе огляд ремонту Нового мосту. Після цього запланований огляд будівництва об'їзної Дніпра та поїздка на нараду до Кривого Рогу.

    Читайте також
    Борис Філатов Дніпро будівництво Кривий Ріг аеропорт Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ