А як же люди будуть літати? Зеленський занепокоївся, як Дніпро переживе реконструкцію аеропорту
Заступник голови Дніпровської ОДА Володимир Юрченко представив Зеленському три варіанти плану розвитку злітно-посадкової смуги
Президент Володимир Зеленський в аеропорту «Дніпро» ознайомився із планами місцевої влади щодо реконструкції летовища.
Про це повідомляє Дніпроград.
Зазначається, що заступник голови Дніпровської ОДА Володимир Юрченко представив Зеленському три варіанти плану розвитку злітно-посадкової смуги.
Перший варіант передбачає реконструкцію існуючої 2858 м із можливістю подовження її до 3100 м. Другий варіант - будівництво нової ЗПС, довжина до 2500 м, третій - будівництво нової ЗПС довжиною від 2800 м до 3200 м.
Голова облради Гліб Пригунов звернув увагу на переваги останнього варіанту.
«Збільшується пасажиропотік до 2,5 млн, об'єднуючи Запоріжжя, Дніпро і Кривий Ріг. Враховуючи довжину цієї смуги, це можуть бути вже середньо-магістральні літаки. Вирішується питання транспортної логістики у глобальному плані», - зауважив Пригунов.
Міський голова Борис Філатов виступав категорично проти цього проекту.
Президент попередньо не схвалив жоден з варіантів, але кошти надати пообіцяв. «Гроші будуть. Ми розуміємо, що таке аеропорт для міста-мільйонника», - сказав Зеленський.
Як повідомляє 34 телеканал, коли Пригунов заявив, що для капітального ремонту аеропорт доведеться закрити на два роки, президент поцікавився: а як же люди будуть літати?
Тимчасовими варіантами для перельотів в обласній раді назвали аеропорти в Запоріжжі та Кривому Розі, куди жителям Дніпра потрібно доїхати.
«Є траса на Запоріжжя та Кривий Ріг, але вона не в кращому стані, зазначили чиновники. Ця інформація також обурила гаранта», - повідомляє 34 телеканал.
Раніше Мінінфраструктури виділив 200 мільйонів гривень на початок реконструкції дніпровського аеропорту.
Нагадаємо, Зеленський у Дніпрі проведе огляд ремонту Нового мосту. Після цього запланований огляд будівництва об'їзної Дніпра та поїздка на нараду до Кривого Рогу.