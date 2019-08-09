Мер Львова доручив влаштовувати безхатькам банні дні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Львові митимуть бездомних

Міський голова доручив організувати щотижневі купання бездомних у лазні, щоб вони були в адекватному вигляді

Міський голова Львова Андрій Садовий дав доручення своїм підлеглим створити умови для щотижневого купання бездомних у місті. Про це Садовий повідомив на засіданні виконавчого комітету в п'ятницю, 9 серпня, передає пресслужба Львівської міської ради.

Зокрема, міський голова Львова дав доручення зайнятися гігієною бездомних департаменту гуманітарної політики та Управлінню соціального захисту міської ради.

Як зазначається, Садовий дав доручення «облаштувати умови для щотижневого купання бездомних у Львові».

«На вулицях міста є така нетипова ситуація, коли на лавках, особливо вранці, відпочивають люди, котрим ніде жити. Їхній зовнішній вигляд трохи відлякує львів'ян. Я б хотів, щоб ви продумали можливість для цих людей регулярно - хоча б раз або двічі на тиждень відвідувати баню або інші установи, де вони могли б помитися, щоб бездомні були в адекватному вигляді. Можливо, хтось із приватного сектору приєднається. У нас готелі мають SPA», - зазначив Садовий.

Як пояснила заступниця мера Львова з гуманітарних питань Галина Слічна, таку можливість департамент «вже розглядає і напрацьовує відповідні управлінські рішення».