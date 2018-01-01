Меркель обіцяє не збільшувати податки і зміцнити ЄС

Канцлер ФРН виступила із програмною промовою

Канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи перед своїми однопартійцями на конференції, заявила про те, що її четвертий уряд не буде вдаватися до збільшення податків чи державного боргу. Окрім того в своїй промові очільниця німецького уряду підкреслила подальший наголос на економічному консерватизмі, індивідуальних свободах і християнському гуманізмі.



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Ангела Меркель закликала до відродження ЄС

Канцлер ФРН виступила із програмною промовою

Канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи перед своїми однопартійцями на конференції, заявила про те, що її четвертий уряд не буде вдаватися до збільшення податків чи державного боргу.

Окрім того в своїй промові очільниця німецького уряду підкреслила подальший наголос на економічному консерватизмі, індивідуальних свободах і християнському гуманізмі. Дану тезу можна вважати спробою ослабити критику щодо Ангели Меркель із боку частини її однопартійців. На думку канцлера ФРН ХДС має визначити перед населенням країни напрямок руху і дати відповіді на важливі питання які пов’язані із глобалізацією і кризою партійного істеблішменту. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Ангела Меркель при цьому пообіцяла реалізувати нові інфраструктурі проекти, які є важливими для майбутнього країни. При цьому слідкувати за тим, щоб боргове навантаження на економіку не зростало як в ФРН, так і в ЄС загалом. Тим самим це, за словами канцлера ФРН, і є відображенням принципу надійності.

Нинішня очільниця уряду ФРН закликала також до відродження ЄС, оскільки ефективний союз є основою того, щоб німецькі інтереси були почуті в світі. На сьогодні ж ЄС «занадто повільний і занадто слабкий». Не в останню чергу це спричинене великою кількістю різних норм, які стосуються кордонів, безпеки і ринків капіталу. Рішенням цього може бути лише іще більше посилення єдності всередині ЄС. ФРН, за словами Меркель, готова показувати солідарність із іншими країнами ЄС, які однак виконують взяті на себе зобов’язання по фінансовим питанням. Врешті решт канцлер ФРН нагадала про те, що якщо ЄС хоче бути глобальним гравцем, то має активно займатися питаннями безпеки і оборони.