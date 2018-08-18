Меркель заявила, що Україна повинна залишитися транзитером газу в ЄС



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Фото: twitter.com/dw_ukrainian Володимир Путін і Ангела Меркель

За словами Меркель, «Північний потік-2» не вплине на транзит газу через Україну

Україна має залишитися учасником процесу транзиту газу до країн Європи, не зважаючи на будівництво «Північного потоку-2».

Про це сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель у суботу, 18 серпня, під час брифінгу перед зустріччю із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

За словами Меркель, реалізація російського проекту з будівництва газопроводу «Північний потік-2» не має вплинути на транзит газу через українську газотранспортну систему.

«Україна повинна зберегти свою роль країни, яка здійснює транзит російського газу до Європи, незважаючи на реалізацію проекту «Північний потік - 2», - вкотре підкреслила Меркель.

Також канцлер Німеччини назвала зустріч із Путіним «чудовою можливістю продовжити діалог» з РФ. Вона додала, що обговорить також із президентом Росії питання стабілізації ситуації в Україні.