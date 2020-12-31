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    Мешканці Ялти прикрасили ялинку туалетним папером

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    Мешканці Ялти прикрасили ялинку туалетним папером - Мешканці Ялти прикрасили ялинку туалетним папером
    Мешканці Ялти прикрасили ялинку туалетним папером
    скріншот з відео

    У жителів Ялти незвична традиція

    У мешканців 10 мікрорайону Ялти є традиція – прикрашати ялинку на Новий рік туалетним папером. Про це повідомляє Telegram канал «Підйом».

    «Ялинку в 10 мікрорайоні вже не перший рік наряджають саме так. Недалеко від неї знаходиться головний торгівельний центр міста, тому там завжди багатолюдно. За словами місцевих жителів, подібне трапляється вже не перший рік», - йдеться у підписі до відео.

     

    Теги: Крим окуповані території
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