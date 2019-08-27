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    Мешканець Херсону прийшов на ринок з гранатою

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    На одному з ринків Херсона поліцейські вилучили у безробітнього гранату - Мешканець Херсону прийшов на ринок з гранатою
    На одному з ринків Херсона поліцейські вилучили у безробітнього гранату
    Фото: hr.npu.gov.ua

    Боєприпас відправили на експертизу

    У Суворовському районі Херсонської області на території ринку Північний правоохоронці вилучили у чоловіка гранату. Про це повідомляє Нацполіція Херсонської області.

    Зазначається, що в поліцію зателефонував громадянин, який побачив у чоловіка пакет з гранатою. На місце виїхали правоохоронці. Вони знайшли чоловіка і вилучили у нього предмет, схожий на гранату Ф-1 сучасних часів, і запал до неї. Боєприпас відправили на експертизу.

    «Як розповів начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун, правопорушником виявився 34-річний непрацюючий житель міста Херсона. Він пояснив, що знайшов боєприпас рік тому в очеретах», - говорять в прес-службі.

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    Мешканець Херсону прийшов на ринок з гранатою
    Мешканець Херсону прийшов на ринок з гранатою

    Зараз поліція намагається з'ясувати, звідки чоловік дійсно взяв гранату і навіщо вона була йому потрібна.

     

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