Мешканець Львівщини організував масштабний наркобізнес у шести областях України



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До продажу снодійного маку з мільйонними оборотами були причетні і правоохоронці

36-річний мешканець Львівщини організував масштабний наркобізнес з багатомільйонним оборотом. Бізнес з продажу маку, з якого виготовляють опій, діяв на території шести областей України. Їхню діяльність покривали правоохоронці. Злочинців викрили працівники внутрішньої безпеки Нацполіції.

До злочинного об’єднання входило більше 30 осіб, які організували продаж снодійного маку на території Донецької, Запорізької, Львівської, Рівненської, Сумської та Черкаської областей України.

Організатори переправляли з-за кордону снодійний мак, з якого виготовляють опій, контрабандно під виглядом кондитерського насіння маку.

Спочатку працівники внутрішньої безпеки НПУ та донецької прокуратури виявили у Маріуполі майже 300 тонн насіння маку, з якого можна виготовити 2,2 тонни ацетильованого опію, який вживають наркозалежні. За цінами «чорного ринку» вартість цього об’єму наркотиків ‒ 210 мільйонів гривень.

Однак далі поліція встановила, що викрита маріупольська злочинна група є лише складовою потужної злочинної організації, керівником якої є 36-річний мешканець Львівської області.

Його спільники керували злочинними групами у Рівному, Сумах, Черкасах, Смілі (Черкаська область), Сокалі (Львівська область), Маріуполі (Донецька область), Запоріжжі. Львів’янин збував їм наркотовар оптом великими партіями по 7-10 тонн, які потім продавали у роздріб серед місцевих наркозалежних.

«Отримуючи з кримінального бізнесу неймовірні прибутки, організатор та його наближені спільники дозволяли собі розкішне життя, витрачаючи «брудні» кошти на придбання дорогих маєтків, елітних автомобілів, коштовностей та розваги», ‒ повідомляє департамент внутрішньої безпеки НПУ.

До злочинної діяльності були причетні і працівники кримінальної поліції Маріуполя, які самі збували наркотовар.

До операції із затримання зловмисників були залучені поліцейські кількох областей України, департаменту внутрішньої безпеки, прокуратури. Правоохоронці провели понад 70 санкціонованих обшуків. П’ятьох основних фігурантів наркотрафіку затримали.

«Під час заходів вилучено понад 75 тонн насіння опійного маку, 4 мільйони 844 тисяч гривень, більше 99 тисяч доларів США, 475 євро, зброю та набої, автомобілі еліт-класу, на яких пересувались наркоділки, оргтехніка, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи наркоділків. Крім того, пакет з маковою соломкою виявлено і в одного з викритих у злочинній діяльності співробітників поліції Маріуполя», ‒ прозвітував департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Затриманим оголосили підозру за ч.3 ст.307 КК України. Найближчим часом до відповідальності притягнуть і поліцейських-перевертнів.